الرئيس الموريتاني يرسل برقية تعزية لرئيس دولة الإمارات في وفاة شقيقه

بعث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، برقية تعزية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إثر وفاة شقيقه، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.



وأوردت الإذاعة الموريتانية، نص البرقية، والذي جاء كالتالي:



"صاحب السمو وأخي العزيز، تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة المغفور له بإذن الله- تعالى- سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم إليكم، ومن خلالكم إلى الشعب الإماراتي الشقيق، بخالص عبارات التعزية والمواساة، سائلا المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يدخله فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. وتقبلوا صاحب السمو وأخي العزيز أسمى آيات التقدير".