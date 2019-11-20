طريقة تسخين العيش الفينو بسهولة

يعد العيش الفينو أو المخبوزات هي الشيء الأساسي في الوجبات طوال اليوم، خاصة لدى الأطفال وطلاب المدارس، لذلك يجب أن تتواجد دائما داخل المنزل، ولكن كثير من الأمهات لا تعلم الطرق حول تخزين وتسخين العيش الفينو جيدا, وهى:





- يجب اولًا أن نضع العيش الفينو داخل كيس مغلق بأحكام حتى لا يدخل الهواء له ويصبح فاسدًا، ويوضع داخل الفريزر





- يمكننا إخراج العيش الفينو قبل موعد الطعام بفترة طويلة حتى يبرد تمامًا، وسوف يعود كمان كان طازجًا





- توجد طريقة أخرى لتسخين الفينو وهى:



