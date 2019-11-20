أنا والكبير أوي.. مجدي الهواري برفقة أحمد مكي

نشر المخرج مجدي الهواري، صورة جديدة له عبر حسابه على إنستجرام.



وظهر مجدي الهواري، في الصور، رفقة النجم احمد مكي، وعلق عليها: "انا والكبير اوى"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.



وطوال الموسم، تعرض مسرحية 3 أيام في الساحل، للمخرج مجدي الهواري، ونالت اعجاب الجماهير والترحيب الدائم بعرضها.



يذكر أن مسرحية «3 أيام في الساحل» إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.