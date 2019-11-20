طائرة محملة بـ البصل المصري تصل بنجلاديش.. ووزير التجارة يكشف عن سبب تأخرها

أكد تيبو مونشي، وزير التجارة في بنجلاديش، أن شحنة البصل المصري التي كان من المقرر أن تصل أمس الثلاثاء، ستدخل البلاد اليوم الأربعاء.



وأوضح الوزير البنجلاديشي، أن صعوبات في التحميل هي سبب تأخر الشحنة، وفقًا لصحيفة "دكا تريبيون" المحلية.



وأضاف وزير التجارة في بنجلاديش، أن بلاده بدأت في استيراد الكثير من المكونات المستخدمة في الطهي جوا وبحرا؛ وذلك لتهدئة الطلب على البصل.



وتابع وزير التجارة في بنجلاديش: "يتم استيراد نحو 50 ألف طن متري من البصل عن طريق الجو"، مضيفًا أن أول شحنة من البصل المصري في طريقها إلى البلاد محملة على متن طائرة شحن.



وتوقع وزير التجارة في بنجلاديش، وصول شحنات أخرى مماثلة بشكل منتظم، موضحا أن البصل المستورد سيباع بسعر عادل من خلال مؤسسة التجارة في بنجلاديش.