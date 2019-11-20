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مرأة

نتائجها مضمونة.. وصفة لتفتيح البشرة في 15 دقيقة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
تفتيح
تفتيح
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لمياء الياسين
هل تبحثين عن وصفة سريعة لتفتيح البشرة ونتائجها مضمونه وفى أسرع وقت؟؛ يمكنك تجربة الوصفة التالية، فهي لها مفعول السحر فى تفتيح البشرة لدرجات ولن تكلفك الكثير من الوقت أو الجهد، إليك مكوناتها التي يقدمها موقع "برايت سايد".

مكونات وصفة تفتيح البشرة: 

• ملعقتا طعام من النشاء.
• ملعقتا طعام من حليب جوز الهند
• ملعقتا من ماء الورد.

طريقة تطبيق وصفة تفتيح البشرة:

فى وعاء تمزج المكونات وتفرد على البشرة وتترك حتى تجف حوالى 15 دقيقة ثم تفرك البشرة برفق وتغسل بالماء الفاتر.

يفضل تكرار الوصفة السابقة مرتين أسبوعيًا وستدهشك النتيجة.
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