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منوعات

لأجل عيون الملكة إليزابيث.. الأمير فيليب تخلى عن عرشه وقاطع أخواته

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:45 ص
المكلة إليزابيث الثانية
المكلة إليزابيث الثانية والأمير فيليب
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نهى حمدي
72 عاما مرت على زفاف الملكة إليزابيث الثانية، والأمير فيليب، ولكن ما زالت هناك أسرار لم تعلن بعد عن هذا الزفاف الملكي الضخم، ولكنها تتكشف مع مرور السنوات. 

ومن ضمن الأسرار التي ظلت مخبأة في عباءة هذا الزفاف، هو غياب جزء من عائلة الأمير فيليب، وهم أخواته الأربع حيث لم تتم دعوتهم لحضور الحفل لسبب مفجع، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية. 

ولد فيليب في عام 1921 في العائلة المالكة اليونانية ، ولكن عائلته فرت من البلاد عندما كان رضيعا حيث أجبرتهم حركة مناهضة للملكية على النفي، وقبل الزواج من الأميرة إليزابيث ، كان عليه أن يتخلى عن ألقابه ومكانه في خط الخلافة على العرش اليوناني.

وتم تجنيسه كمواطن بريطاني وأصبح فيليب ماونت باتن وتم تأكيده في كنيسة إنجلترا، ومع ذلك ، لم يستطع دعوة أخواته الأربع الأكبر سنا، وهم مارجريتا وتيودورا وسيسيلي وصوفي لحضور حفل زفافه ، حيث كانوا جميعًا متزوجين من ألمان وكان لدى 3 منهم صلات نازية، وكانت نيران الحرب لم تخمد بعد. 

ويحل ذكرى الزفاف الملكي اليوم حيث أقيم في 20 نوفمبر 1947، لتتم الزيجة بينهما 72 عامًا.
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