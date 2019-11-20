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ثقافة

50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:41 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
اختتم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية ورشة العمل التي نظمها بعنوان "فهم التوابيت الخشبية بمصر القديمة: ورشة تطبيقية في فحص التوابيت، ونجارتها، وتصميمها". وجاءت بالتعاون مع متحف فيتزوليم بجامعة كامبردج في إنجلترا، وقطاع المتاحف بوزارة الآثار ممٌثلًا في المتحف المصري بالقاهرة، وننشر منها 50 صورة.

الورشة شارك فيها عدد من المحاضرين المصريين وهم أ.د نسرين الحديدي كلية الآثار بجامعة القاهرة، ود.نور محمد بدر من المتحف المصري الكبير، وعيد مرتاح ومحمد إبراهيم وجهاد شوقي والثلاثة من المتحف المصري بالتحرير، ومن متحف فيتزوليم بجامعة كامبريدج الدكتورة جولي دوسون رئيس قسم الترميم بالمتحف والدكتور هيلين ستاردويك رئيس قسم الآثار المصرية بالمتحف.

من جانبه قال د.حسين عبد البصير مدير عام متحف مكتبة الإسكندرية إن الورشة كانت فرصة لدارسي التوابيت الخشبية من مصر القديمة لفهم العمليات التي ينطوي عليها تصنيعها وتبادل الخبرات مع المحاضرين الأجانب؛ حيث تضمنت جلسات حول أنواع الأخشاب التي كانت متاحة للمصريين القدماء، وخصائص عمل تلك الأخشاب والأدوات المستخدمة من النجارين القدامى وكيفية عملهم.

وأوصى مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار بتكرار ورشة العمل عدة مرات أخرى في المحافظات الأخرى، وذلك لما أضافته من معلومات هامة عن التوابيت الخشبية في مصر القديمة، كما أوصى باستمرار التعاون المصري مع متحف فينزوليم بإنجلترا.

أما الدكتور نور محمد بدر منسق عام ورشة العمل وأحد المحاضرين،كشف أنهم بالفعل بصدد إعداد مجموعة من ورش العمل الأخرى في وقت قريب في الإسكندرية والأقصر والقاهرة، وذلك لتحقيق الاستفادة للعاملين والدارسين المهتمين بالتوابيت الخشبية في مصر القديمة.
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
50 صورة من ورشة تبادل خبرات التوابيت الأثرية بين مصر وإنجلترا
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