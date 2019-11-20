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أخبار البلد

رئيس صندوق مصر السيادي: لن ننافس القطاع الخاص.. وفرص مغرية بـ أرباح عالية تنتظر المستثمرين

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:30 ص
أيمن سليمان الرئيس
أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي
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محمد الاسكندرانى
قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إننا دولة غنية بالأصول التي تحتاج إلى إعادة استغلالها بشكل أمثل، عبر إدارة متخصصة؛ لتحقيق هدف ربحي أعلى من الحالي، أو المستويات المحققة الآن، وذلك عبر وضع مقارنة بين أداء القطاع الخاص، والمستثمر الاستراتيجي، وأداء القطاع الموجود تحت إدارة الدولة أو القطاع العام أو الملكية المشتركة.

وصنَّف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، في أول مقابلة تلفزيونية له مع "سكاي نيوز"، مجموعات الأصول إلى 3 تصنيفات "ملك الدولة أو مشتركة بين القطاع الخاص وغالبيتها ملكية القطاع العام.. والثانية مفتتة بين قطاع عام وقطاع أعمال وبنوك وشركات تأمين.. والجزء الثالث أصول غير مستغلة، مثل أراضٍ لم توضع لها أي دراسة اقتصادية".

وأوضح أيمن سليمان، أن دور صندوق مصر السيادي ينظر بعين اقتصادية بحتة هادفة للربح بصفة خاصة، ولكن بضمير استثماري؛ لتحقيق أرباح وعوائد، مؤكدا أنه يتم انتقاء الأصول التي لها جدوى وقدرة على المنافسة؛ لطرحها .

وأشار أيمن سليمان، إلى أن أهداف صندوق مصر السيادي، تتضمن خلق كيانات تستطيع المنافسة إقليميا وعالميا، مؤكدا عدم منافسة القطاع بأي شكل.

وعدَّد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، مميزات السوق المصرية، قائلا: "مصر كسوق، واعدة؛ لتعداد السكان، والنمو الاقتصادي المحقق"، مشيرا إلى أن مجالات الصندوق ستتجه الى القطاع الغذائى والصحى والصناعات بكل أشكالها، بالاضافة إلى تطوير أفكار تنموية محددة سيتم ترويجها.

ونوّه أيمن سليمان، إلى أن الصندوق يتيح الاستثمار في قطاع توليد الطاقة، خاصة أن مصر وضعت نفسها على خريطة العالم، عبر أكبر محطة فى جنوب مصر، والتعاون المثمر مع "سيمنز" العالمية.

وأفاد أيمن سليمان، بأن آلية عمل الصندوق، تركز على توفير فرص استثمارية حصرية في مصر، الراغبين بالاستثمار في فرص مغرية ذات ربحية عالية.
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