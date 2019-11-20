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محافظات

ابن أوسيم ومشوار حافل بالمحليات قبل توليه مقعد سكرتيرعام بورسعيد

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:20 ص
اللواء يوسف الشاهد
اللواء يوسف الشاهد
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كتب محمد الغزاوى
وصل الي محافظة بورسعيد اللواء يوسف الشاهد لتولي منصب السكرتير العام للمحافظة، قادما من محافظة البحيرة خلفا للمهندس كامل ابوزهرة و الذي نقل مؤخرا للعمل بسوهاج بناء علي قرار اللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية في حركة استثنائية
هذا وقد حظي الشاهد بمشوار وظيفي طويل في المحليات شغله ابن مدينة أوسيم محافظة الجيزة قبل تقلده المنصب الجديد بالباسلة

فقد شغل الشاهد منصب رئيس مجلس مدينة مرسي علم ثم منصب رئيس مجلس مدينة القصير بالبحر الأحمر.

وقبل صدور قرار الوزير عمل الشاهد سكرتيرا مساعدا امحافظة البحيرة وأخيرا تولي سكرتيرا عاما لمحافظة بورسعيد.

ومن المنتظر أن تشهد بورسعيد حركة موسعه في المحليات لنقل ٣ رؤساء احياء خارج المدينة استكمال لنقل السكرتير العام يرجح انهم رؤساء احياء العرب والزهور ورئيس مدينة بورفؤاد لتخلوا جميع مقاعد الحكم المحلي من أبناء المحافظة والذي تربعوا عليها منذ تولي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
ابن أوسيم ومشوار حافل بالمحليات قبل توليه مقعد سكرتيرعام بورسعيد
ابن أوسيم ومشوار حافل بالمحليات قبل توليه مقعد سكرتيرعام بورسعيد
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