بعد حجز بطاقة طوكيو.. رحلة الفراعنة مع الأوليمبياد من انفرس 1920 إلى لندن 2012

خطف المنتخب الوطني الأولمبي بطاقة التأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما عقب الفوز على جنوب أفريقيا بثلاثية دون رد في نصف نهائي البطولة ليضمن الفراعنة المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.





وتعد هذه المرة الـ 14 التي يتأهل فيها الفراعنة للمحفل الأولمبي مع العلم أننا انسحبنا من المشاركة مرتين ونرصد في السطور الآتية رحلة الفراعنة مع الأولمبياد من انفرس 1920 إلى لندن 2012، آخر رحلات المنتخب المصري إلى الأوليمبياد حيث فشل الفراعنة الصغار في الوصول إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.





انفرس 1920

شارك منتخب مصر لأول مرة في الأولمبياد في الدورة السابعة التي أقيمت في انفرس ببلجيكا عام 1920، وكان الفراعنة هو الفريق الوحيد الذى شارك في الدورة من خارج أوروبا.





وضمت قائمة المنتخب في هذه الدورة كلا من: كامل طه ومحمود مرعى ومحمد السيد وعبد السلام حمدي ومحمد جبر وعلى الحسنى وجميل عثمان وتوفيق عبد الله وحسين حجازي وحسن على علوبة وسيد أباظة وزكى عثمان وعباس صفوت وخليل حسنى ومحمود مختار صقر ورياض شوقى ويوسف وهبي، بينما كان المشرف على تدريب الفريق هو توفيق عبد الله.





لعب المنتخب في الدور الأول أمام إيطاليا، وانتهى اللقاء بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، وسجل علوبة هدف الفراعنة، وودعت مصر البطولة.





باريس 1924

المشاركة الثانية للكرة المصرية في الأوليمبياد كانت عام 1924، بالعاصمة الفرنسية باريس.





وضمت قائمة المنتخب كلاً من: كامل طه ومحمود مرعى ومحمد رستم وعلى رياض ورزق الله حنين وسيد حودة وإبراهيم يكن ومحمود حودة وسيد أباظة وعلى الحسنى وأحمد سالم وعبد السلام حمدي ورياض شوقي وحسين حجازي وأحمد منصور ومحمود مختار " التتش " ومحمد المهداوى وعبد الحميد محرم ومحمد عبد القادر وخليل حسنى وجميل عثمان، بينما أشرف على تدريب الفريق حسين حجازي.





وفجر منتخب مصر في الدور الأول مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على المجر بثلاثة أهداف، أحرزها إبراهيم يكن وحسين حجازي وسيد حودة.





وفي دور الثمانية التقى المنتخب مع السويد وخسر بخمسة أهداف دون رد، وغادر البطولة.





أمستردام 1928

كان أول إنجاز للمنتخب المصري بأولمبياد أمستردام 1928 حيث حصول الفراعنة على المركز الرابع.





وضمت بعثة المنتخب كلاً من: عبد الحميد حمدي ومحمد رستم وأحمد سالم وسيد أباظة وجابر الصوري وعلي الحسنى وسيد حودة وعلى رياض ومحمود مختار " التتش " وجميل الزبير وجمال عز الدين "البرنس" وأحمد سليمان ومحمد شميس ومحمد حسن موسى وممدوح مختار صقر وعبد الحليم حسان وحسين موسى العظم وأحمد منصور ومحمود حودة وعبد الرحمن سامى ومحمود سالم، بينما أشرف على تدريب الفريق الأسكتلندي جيمس ماكراى.





وفاز المنتخب على تركيا في الدور الأول بسبعة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف مصر: التتش (هاتريك) وعلي الحسنى وسيد حودة وجميل الزبير وعلى رياض.





وفى دور الثمانية فاز المنتخب على البرتغال بهدفين مقابل هدف، سجل لمصر التتش وعلي رياض، وفى الدور نصف النهائي خسر الفراعنة أمام الأرجنتين بستة أهداف دون رد، كما خسر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام إيطاليا 11/3، سجل لمصر علي رياض (هدفين) ومحمد حسن.









برلين 1936

شارك الفراعنة في أولمبياد برلين 1936 للمرة الرابعة، وضمت قائنة المنتخب كلا من: مصطفى كامل منصور وحسين عزت ومصطفى كامل طه وعلى كاف وإبراهيم حليم ومحمد لطيف ولبيب محمود وحلمي مصطفى وحسن عابدين ومحمد حسن حلمي وحسين حمدي وعبد الحميد إبراهيم وعبد الكريم صقر وحسين عبد الشافي ومحمود مختار " التتش " وحسين الفار وعمر شندي ووجيه الكاشف، بينما أشرف على تدريب الفريق المدرب الإنجليزي بوث.





وخرج منتخب مصر من الدور الأول بعد هزيمته أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل عبد الكريم صقر هدف الفراعنة الوحيد.









لندن 1948

كانت المشاركة الخامسة للكرة المصرية عام 1948 بأولمبياد لندن، وضمت قائمة الفراعنة كلا من: يحيى إمام وكمال حامد وعبد العزيز همامي وفؤاد صدقي وحلمي أبو المعاطي ومحمد أبو حباجة وحنفي بسطان وسيد الضظوي ومحمد الجندي وأحمد مكاوي وعبد الكريم صقر وحسين مدكور وحمدي كروان وعلي عثمان وجلال قريطم وكمال الصباغ ومحمد مخيمر ومحمد شتا وحمدين الزامك ومحمد دياب العطار " الديبة " ويسرى سليمان ومحمود حافظ زقلط.





وخرج المنتخب من الدور الأول بعد هزيمته أمام الدنمارك بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل محمد الجندي هدف مصر الوحيد.





هلسنكي 1952

المشاركة السادسة للفراعنة كانت في أولمبياد هلسنكى عام 1952، وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: عبد الجليل حميدة وأحمد كاطو وعبد العزيز قابيل ومحمد موسى الزنجيرى وفؤاد صدقي وحمزة عبد المولى وحنفي بسطان وسعد راشد وأحمد مكاوي والسيد الضظوي وعلاء الحامولي وشريف الفار وسيد بلبل ونور الدالي وعصام بهيج والسيد عطية "توتو" وفهمي جميعي ومحمد دياب العطار "الديبة"، بينما أشرف على تدريب الفريق توفيق عبد الله.





فاز المنتخب على شيلي 5-4 في الدور الأول، سجل الضظوى (هاتريك) وشريف الفار وأحمد مكاوي.





وفى المباراة الثانية خسر المنتخب أمام ألمانيا 3-1، سجل الضظوي هدف الفراعنة، وغادر المنتخب البطولة من الدور الأول.