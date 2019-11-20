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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعلن الإفراج عن السفن المحتجزة لدى الحوثيين

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:36 ص
كوريا الجنوبية تعلن
كوريا الجنوبية تعلن الإفراج عن السفن المحتجزة لدى الحوثيين
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قسم الخارجي
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، الإفراج عن 16 بحارا، بينهم 2 يحملون جنسيتها، كانوا قد احتجزوا مع سفنهم الـ3، على يد إرهابيين من ميليشيات الحوثي.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان "السفن وأفراد الطاقم الذين احتجزوا واعتقلوا في اليمن أطلق سراحهم جميعا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأكدت ميليشيات الحوثي، أمس الثلاثاء، احتجاز قاطرة سعودية وسفينة وحفارا كوريين جنوبيين شمال مدينة الحديدة عند ساحل البحر الأحمر منذ الأحد.

وأعربت الحكومة السعودية في بيان عن "استنكارها" لما تعرضت له القاطرة البحرية "رابغ 3" من "عملية خطف وسطو مسلح من قبل عناصر تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

من جهتها، أرسلت سيول السفينة "شيونجي" التي تنتشر في مهمة مكافحة القرصنة، وكانت ترسو قبالة سواحل عمان، إلى المياه القريبة من مكان الحادث.
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