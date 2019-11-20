كوريا الجنوبية تعلن الإفراج عن السفن المحتجزة لدى الحوثيين

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، الإفراج عن 16 بحارا، بينهم 2 يحملون جنسيتها، كانوا قد احتجزوا مع سفنهم الـ3، على يد إرهابيين من ميليشيات الحوثي.





وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان "السفن وأفراد الطاقم الذين احتجزوا واعتقلوا في اليمن أطلق سراحهم جميعا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".





وأكدت ميليشيات الحوثي، أمس الثلاثاء، احتجاز قاطرة سعودية وسفينة وحفارا كوريين جنوبيين شمال مدينة الحديدة عند ساحل البحر الأحمر منذ الأحد.





وأعربت الحكومة السعودية في بيان عن "استنكارها" لما تعرضت له القاطرة البحرية "رابغ 3" من "عملية خطف وسطو مسلح من قبل عناصر تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".



