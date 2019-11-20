الأرصاد: طقس اليوم الأربعاء مائل للبرودة.. والحرارة تنخفض لـ 14 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.





وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة تكون متكاثرة على سلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.





وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.





وعن حالة البحر الأحمر؛ فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.





وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على محافظات مصر :





القاهرة 25/14

الإسكندرية 25/14

بورسعيد 24/20

رفح 23/11

كاترين 22/8

شرم الشيخ 27/20

بني سويف 26/15

أسوان 29/19

الوادي الجديد 29/19