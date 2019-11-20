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أخبار العالم

متهم يعترف بـ تهديد إلهان عمر بالقتل: لأنها إرهابية.. والنائبة ترد بطلب غير متوقع

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:23 ص
الهان عمر
الهان عمر
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رحيم يسري
اعترف رجل، هدد بالاعتداء على النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، إلهان عمر، وقتلها، بأنه مذنب، وذلك خلال استماعه في جلسة للمحاكمة، وفقا لوزارة العدل الأمريكية.

وذكر بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية في نيويورك، أن "باتريك كارلينو جونيور"، البالغ من العمر 55 عامًا ، أقر بأنه مذنب في تهديده بقتل مسؤول أمريكي، وأنه مجرم بحوزته أسلحة نارية، وذلك أمام قاضي محكمة فرانك جيرسيي، وقد يواجه عقوبة أقصاها 10 سنوات في السجن ، وغرامة قدرها 250 ألف دولار أو كليهما.

تعود الواقعة لشهر مارس الماضي عندما اتصل المتهم على مكتب النائبة المحسوبة على التيار الإخواني، إلهان عمر، وخلال الاتصال قال لإحدى أعضاء فريقها: "هل تعملين لصالح جماعة الإخوان؟ لماذا تعملين معها؟.. إنها إرهابية .. شخص ما يجب أن يضع رصاصة في جمجمتها.. لو كانوا أجدادنا أحياء لكانوا فعلوها".

فيما ذكرت الموظفة في شهادتها، أن كارلينو قال تحديدا "سأضع رصاصة في جمجمتها".

من جانبها، طلبت إلهان عمر من القاضي، التعاطف في حكمه، موضحة- في رسالة للمحكمة- أن معاقبة المدعى عليه بعقوبة سجن طويلة أو بغرامة مالية مرهقة لن تؤهله، ولن يصلح الضرر الذي تسبب به.

وقالت إلهان عمر: "هذا سيزيد من غضبه واستياءه".

وتابعت إلهان عمر، إنه على الرغم من تزايد أعمال العنف السياسي؛ فإن هذا الغضب والنفي ليس هو الحل، واختتمت: "أطلب منك أن تبدي تعاطفك في الحكم".
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