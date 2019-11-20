اهم الاخبار | موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا.. وشاب يغتصب طفلة بالدقهلية

نشر موقع صدى البلد الاخباري، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.





غرَّد فرج عامر رئيس نادى سموحة، عبر حسابه على "تويتر" تحدث من خلالها عن حالة حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، بعد التعادل مع جزر القمر.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.





حجز المنتخب الأوليمبي بطاقة التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 بعد تغلبه على جنوب أفريقيا في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا 3-0 ، ليواجه كوت ديفوار في النهائي ، ويلعب المنتخب الأوليمبي لغانا مع "الأولاد" على المركز الثالث.





ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا غادرا على الصحفيين الفلسطينيين فى الفترة الأخيرة واستهدفت الصحفي معاذ عمارنة يوم السبت 16 نوفمبر حيث نتج عن هذا العدوان أن أفقدته عينه اليسري، وتصدت قوات الإحتلال الإسرائيلي أيضًا فى 17 نوفمبر للمظاهرات التضامنية مع عمارنة وقامت بتفريقها بالقوة واستعمال العنف الوحشي فى استهتار كامل بالمواثيق الدولية.





نجح المنتخب المصرى الأوليمبى في الصعود لأولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه على منتخب جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة أحرزها عبدالرحمن مجدى هدفان و رمضان صبحى هدف فى الدور قبل النهائي من البطولة المقامة على الأراضى المصرية وصعوده للنهائي وبالتالى صعوده مباشرةً للأولمبياد.





كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن تفاصيل ضبط شبكة شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بإحدى الفيلات بالقاهرة، واتهامهم باستقطاب الفتيان والشباب الصغار من خلال واتس آب، وإقامة حفلات شذوذ داخل فيلا نظير مبلغ مالي.





قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مجدي على قاسم وعضوية كل من المستشار أسامة مصطفى أحمد والمستشار محي الدين محمد الكناني بالسجن المؤبد على شاب لقيامه باستدراج طفلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بعد أن أوهمها بالزواج ثم اغتصبها وتركها.





ذكر تقرير دوري للاستخبارات العسكرية الأمريكية، أن تنظيم داعش الإرهابي، عاود الظهور مرة أخرى داخل سوريا، ولديه قدرة على شن هجمات إرهابية ضد الغرب؛ وذلك نتيجة قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا الشهر الماضي.





حذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، من أن إيران ستسعى للحصول على طائرات مقاتلة، ودبابات جديدة، من روسيا والصين؛ عندما ينتهي حظر توريد الأسلحة إليها في أكتوبر 2020.



