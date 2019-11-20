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أخبار العالم

مقتل جنديين أمريكيين في تحطم هليكوبتر بأفغانستان

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:11 ص
مقتل جنديين أمريكيين
مقتل جنديين أمريكيين في تحطم هليكوبتر بأفغانستان
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قسم الخارجي
قتل جنديين أمريكيين؛ إثر تحطم مروحية في أفغانستان.

وقالت القيادة المركزية للقوات الأمريكية في أفغانستان، خلال بيان، اليوم الأربعاء، إن سبب التحطم لا يزال قيد التحقيق، لكن التقارير الأولية لا تشير إلى أن سبب ذلك هو نيران العدو.

وأضافت أنه وفقًا لسياسة وزارة الدفاع الأمريكية، يتم حجب أسماء أعضاء الخدمة الذين قتلوا في أثناء العمليات حتى 24 ساعة بعد اكتمال إشعار العائلة.
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