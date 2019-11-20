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مرأة

بـ8 صور مختلفة.. كندا علوش تستعرض أنوثتها عبر إنستجرام

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:43 ص
كيندا علوش
كيندا علوش
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة كندة علوش، صورا جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وظهرت بعدد من الإطلالات الأنيقة والجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.


وظهرت كندة علوش بفستان أوف شولدر مشجر مبهج فى بعض الصور، وفستان آخر ذات اللون الأبيض، الذي ظهرت فيه كالملائكة، وحرصت كندا على ترك شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة بسيط وناعمة للغاية، وهو ما أبرز من أنوثتها يتناسب مع إطلالتها.

واختارت كندة علوش فى أغلب إطلالاتها بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر الأسود، والماسكارا، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاة.

ولم تتكلف كندة علوش في ارتداء الاكسسورات، حيث اختارت قلادة باللون الذهبي الناعمة، والتي أكملت وأبرزت من إطلالتها، وإليكم الصور التي قامت بنشرها.

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