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مرأة

محدش يعمل زي مصطفى..كارمن سليمان تداعب متابعيها بصورة مع زوجها

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:35 ص
كارمن سليمان برفقة
كارمن سليمان برفقة زوجها
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة الشابة كارمن سليمان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور بصحبة زوجها الموزع الموسيقي مصطفى جاد.

وظهرت كارمن سليمان بإطلالة شتوية ببلوفر من صوف المهير ذات اللون الأبيض ،واضعة على رأسها أيس كاب من الصوف ،واضعة بعض لمسات المكياج البسيط .

وعلقت: "الوقت هو أكتر حاجة بنتمناها ماتعديش، وخصوصا الساعات اللي بنقضيها مع اللي بنحبهم وبيحبونا، بس ياريت محدش يعمل زي مصطفى في آخر صورة".

يذكر أن كارمن سليمان طرحت أغنيتها الجديدة "تفنن" عبر قناتها الرسمي بموقع يوتيوب، الشهر الماضي، وهي باللهجة الخليجية من كلمات خالد بن سعود الكبير، وألحان مقرن القحطاني، وتوزيع هشام السكران.


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محدش يعمل زي مصطفى..كارمن سليمان تداعب متابعيها بصورة مع زوجها

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