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توك شو

بعد تأهل المنتخب المصري لطوكيو 2020..هند النعساني: لا صوت يعلو فوق صوت الانتصار..فيديو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:39 ص
فوز منتخب مصر الأوليمبي
فوز منتخب مصر الأوليمبي
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قسم التوك شو
قالت هند النعسانى: إنه لا صوت يعلو فوق صوت الانتصار للمنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم، بعدما حقق بالأمس الفوز الذي يؤهله لأولمبياد طوكيو 2020.

وتابعت هند النعسانى، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يُذاع على قناة صدى البلد، أنه قد فاز المنتخب بفارق 3 نقاط على منتخب الأولاد جنوب افريقيا بالدور قبل النهائي في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تلعب في مصر.

وأضافت هند النعسانى، أنه في النهائي سيلعب المنتخب المصري أمام منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة القادمة 22 نوفمبر.

وذكرت هند النعسانى، أنه بتأهل المنتخب المصري لأولمبياد طوكيو 2020 فإنه الممثل عن قارة أفريقيا، وقد حضر المباراة ما يقرب من 80 ألف متفرج، وحضور الجمهور كان ملحوظًا جدًا.
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