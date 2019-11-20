بعد تأهل المنتخب المصري لطوكيو 2020..هند النعساني: لا صوت يعلو فوق صوت الانتصار..فيديو

قالت هند النعسانى: إنه لا صوت يعلو فوق صوت الانتصار للمنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم، بعدما حقق بالأمس الفوز الذي يؤهله لأولمبياد طوكيو 2020.





وتابعت هند النعسانى، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يُذاع على قناة صدى البلد، أنه قد فاز المنتخب بفارق 3 نقاط على منتخب الأولاد جنوب افريقيا بالدور قبل النهائي في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تلعب في مصر.





وأضافت هند النعسانى، أنه في النهائي سيلعب المنتخب المصري أمام منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة القادمة 22 نوفمبر.



