عيار 18 يسجل 566 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم 20 -11-2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الاربعاء 20 - 11 – 2019.



وجاءت أسعار الذهب اليوم الاربعاء 20 - 11 – 2019 على النحو التالي:



عيار 24: 756 جنيها

عيار 21: 661 جنيها

عيار 18: 566 جنيها

الجنيه الذهب: 5288 جنيها



ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.