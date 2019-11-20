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توك شو

عيار 18 يسجل 566 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم 20 -11-2019.. فيديو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:37 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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قسم التوك شو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الاربعاء 20 - 11 – 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الاربعاء 20 - 11 – 2019 على النحو التالي:

عيار 24: 756 جنيها
عيار 21: 661 جنيها
عيار 18: 566 جنيها
الجنيه الذهب: 5288 جنيها

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.
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