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رياضة

شباب الأهلي يواجه المقاولون في دوري الجمهورية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:58 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يحل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ ضيفًا اليوم على فريق المقاولون العرب، في المباراة التي تجمع بينهما على استاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة ١٣ من دوري الجمهورية.

كان الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على مصر المقاصة في اللقاء الماضي بثلاثية نظيفة، ولكنه افتقد جهود لاعبه صالح نصر؛ بعد إصابته، ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه الجيدة وتحقيق فوز جديد غدًا على حساب المقاولون، واستمرار التربع على صدارة ترتيب الدوري.

ويمتلك فريق شباب الأهلي في رصيده ٣٠ نقطة، جمعها من الفوز في ٩ مباريات، والتعادل في ٣ مباريات، ولم يتلق أية هزيمة، حيث تعادل مع سموحة ١ – ١، وفاز على الزمالك ٣ – صفر، وعلى الاتحاد السكندري ٢ – ١، وعلى الجونة ١ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٣ – ١، وتعادل مع إف سي مصر ١ – ١، ثم فاز على طنطا ٥ – ١، وعلى المصري ٧ – ٣، وعلى دجلة ٣ – ٢، وعلى أسوان ٤ – صفر، وتعادل مع الإسماعيلي ٢ – ٢، وفاز على المقاصة ٣ – صفر، مسجلًا ٣٥ هدفًا بينما تلقت شباكه ١٢ هدفًا.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيبا ، ومحمد حسن مخططا للأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد إخصائيا للتدليك.
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