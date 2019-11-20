ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. فنانة كويتية تشتبك بالأيدى مع معلمات ابنها بالمدرسة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:10 ص
الفنانة ملاك الكويتية
الفنانة ملاك الكويتية
Advertisements
ميس رضا
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفنانة كويتية لحظة اشتباكها مع معلمات ابنها بالمدرسة بعدما ذهبت لتشتكي من تعرضه للضرب على يد أحد زملائه.

وأظهر الفيديو الفنانة الكويتية ملاك وهي تتحدث مع معلمات ابنها وتصور نفسها عبر كاميرا هاتفها بإصرار منها لنقل مشكلتها للناس بعد رفض المعلمات تصوير المناقشة بينهن.

وقالت "ملاك"، في الفيديو موجهة حديثها للمدرسات: "ليش ولدي صار له أسبوعين ممنوع من الدراسة.. أنا بصور الفيديو حتى يشاهده الناس".

وبعدها بلحظات أظهر الفيديو حالة الاشتباك بالأيدى بينها وبين المعلمات متابعة:" لا تمسكون تليفوني.. فيه مخفر .. روحي المخفر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليم سوهاج تستبعد معلما لصفعه تلميذا بالصف الأول الإبتدائي.. صور

بعد تهشيم سيارتها.. معلمة سعودية تروي تفاصيل الاعتداء عليها

ترشيحاتنا

فستان مشجر.. رانيا يوسف تخطف الأنظار في احتفالية الماريوت

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من الجوال

هشام الخياط يوضح حقيقة التحذيرات من أدوية المسكنات وخوافض الحرارة للأطفال

يسد الشهية ويذيب الدهون مثل الثلج.. مشروب طبيعي قبل الوجبات

فستان اسود قصير.. نيرمين الفقي تتألق في احتفالية الماريوت

مصر على رأسها.. قائمة أفضل 25 دولة للسفر في عام 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفطر ايه النهاردة.. أومليت بالبطاطس المحمرة وفول بالطحينة والطماطم

بـ8 صور مختلفة.. كندا علوش تستعرض أنوثتها عبر إنستجرام

جت الحزينة تفرح.. زفاف ينتهي بمشاجرة عنيفة بين النساء والرجال