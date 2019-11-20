شاهد.. فنانة كويتية تشتبك بالأيدى مع معلمات ابنها بالمدرسة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفنانة كويتية لحظة اشتباكها مع معلمات ابنها بالمدرسة بعدما ذهبت لتشتكي من تعرضه للضرب على يد أحد زملائه.



وأظهر الفيديو الفنانة الكويتية ملاك وهي تتحدث مع معلمات ابنها وتصور نفسها عبر كاميرا هاتفها بإصرار منها لنقل مشكلتها للناس بعد رفض المعلمات تصوير المناقشة بينهن.



وقالت "ملاك"، في الفيديو موجهة حديثها للمدرسات: "ليش ولدي صار له أسبوعين ممنوع من الدراسة.. أنا بصور الفيديو حتى يشاهده الناس".



وبعدها بلحظات أظهر الفيديو حالة الاشتباك بالأيدى بينها وبين المعلمات متابعة:" لا تمسكون تليفوني.. فيه مخفر .. روحي المخفر".