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توك شو

هند النعسانى: 15 دولة تشارك فى احتفاليات الحكومة باليوم العالمي للطفولة..فيديو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:56 ص
اليوم العالمي للطفولة
اليوم العالمي للطفولة
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قسم التوك شو
قالت هند النعسانى، إن اليوم الموافق 20 نوفمبر هو اليوم العالمي للطفل، وأن الهدف بالاحتفال من هذا اليوم هو الاهتمام بالطفل بشكل أكبر.

وتابعت هند النعسانى، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا الاهتمام من خلال تقديم الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير الجو المناسب والبيئة الطبيعية المناسبة بشكل عام له.

وأضافت هند النعسانى، أنه ستنظم وزارة الشباب والرياضة احتفالية اليوم العالمي للطفولة من سن 12 لـ 17 سنة، وستبدأ الاحتفالية من اليوم الأربعاء وعلى مدار ستة أيام حتى تنتهي يوم الاثنين القادم.

وذكرت هند النعسانى، أن هذه الاحتفالية برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وسيشارك في هذا الاحتفال 15 دولة من جنسيات مختلفة، والهدف الأساسي من هذه الاحتفالية والتوعية بتوفير حياة كريمة لاطفالنا.
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