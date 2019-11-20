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رياضة

الدوليون ينتظمون في مران الأهلي اليوم

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:53 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن اللاعبين الدوليين ينتظمون في مران الفريق اليوم، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في لقاءي كينيا وجزر القمر، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

ووصلت بعثة المنتخب إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء قادمة من جزر القمر على متن طائرة خاصة.

ويضع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، برنامج إعداد خاصا للاعبي الأهلي الدوليين؛ لتجهيزهم للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات، حيث يتوجه الفريق إلى الغردقة لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري، قبل أن تطير بعثة الأهلي إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.

وكان اللاعبون الدوليون قد شاركوا في جزء من المعسكر الذي أقيم بالإمارات، وتكتمل قوة الفريق بانتظامهم في مران اليوم.
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