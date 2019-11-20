مشروع جديد..حظك اليوم الأربعاء 20 /11/2019 برج العقرب

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات برج العقرب ليوم الاربعاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشصخية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .



برج العقرب:



مهنيًا: يبدأ اليوم بمفاجئة لك وهى باخبار بمشروع جديد مهم جدًا يفسح أمامك فرصًا تتعلق بمستقبلك المهني



عاطفيًا: تغيّرات ملحوظة وتغتني علاقتك بمن تحب بالمغامرات والرومنسية والتفاهم المتبادل



صحيًا: كي تحافظ على قلبك وصحتك لا تولِ المتاعب والشؤون اليومية أهمية زائدة