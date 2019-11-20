ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مشروع جديد..حظك اليوم الأربعاء 20 /11/2019 برج العقرب

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:02 ص
أبراج
أبراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات برج العقرب ليوم الاربعاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشصخية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .

برج العقرب:

مهنيًا: يبدأ اليوم بمفاجئة لك وهى باخبار بمشروع جديد مهم جدًا يفسح أمامك فرصًا تتعلق بمستقبلك المهني

عاطفيًا: تغيّرات ملحوظة وتغتني علاقتك بمن تحب بالمغامرات والرومنسية والتفاهم المتبادل

صحيًا: كي تحافظ على قلبك وصحتك لا تولِ المتاعب والشؤون اليومية أهمية زائدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم الجمعة 8 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم الأحد 10 /11 /2019 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفى والصحى

تكشف القناع عن عمليّة مخادعة..حظك اليوم من برج العقرب

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 13/11/2019على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم الخميس 14 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

احترس من مؤامرة ضدك.. حظك اليوم الخميس برج الحمل

ترشيحاتنا

فهد يهاجم فتاة أثناء التقاطها سيلفي.. فيديو

بشرى سارة لأصحاب المحال العامة

علي جمعة يكشف: هذا الأمر يدفع المسلم لعدم اليأس والعمل من جديد

بعد تأهل المنتخب المصري لطوكيو 2020..هند النعساني: لا صوت يعلو فوق صوت الانتصار..فيديو

فستان اسود قصير.. نيرمين الفقي تتألق في احتفالية الماريوت

شاهد.. تصادم سيارتين في شارع البطل أحمد عبدالعزيز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفطر ايه النهاردة.. أومليت بالبطاطس المحمرة وفول بالطحينة والطماطم

بـ8 صور مختلفة.. كندا علوش تستعرض أنوثتها عبر إنستجرام

جت الحزينة تفرح.. زفاف ينتهي بمشاجرة عنيفة بين النساء والرجال