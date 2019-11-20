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تكنولوجيا

P Smart Z.. مفاجأة هواوي القادمة.. صور

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:18 ص
Huawei
Huawei
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شيماء عبد المنعم
تستعد شركة هواوي الصينية، لإطلاق هاتف نسخة جديدة من هاتف Huawei P Smart Z، تحويل الكاميرا الأمامية المنبثقة المستخدمة فيه إلى كاميرا دوراة في عام 2020، كما هو واضح من خلال اثنين من براءات الاختراع التي قدمتها عملاق التكنولوجيا الصيني مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية والمكتب العالمي للملكية الفكرية.

وبحسب ما ذكره موقع "android headlines"، قدمت شركة هواوي في شهر مايو الماضي، هاتفها Huawei P Smart Z بميزة جديدة تعد الأولى من نوعها لأجهزة هواوي، وهو هاتف ذكي من هواوي يتضمن كاميرا سيلفي منبثقة مزودة بمحركات كما هو الحال مع هواتف Samsung Galaxy A80 و Asus ZenFone 6، بالإضافة إلى يأتي بتكلفة منخفضة ومواصفات جيدة.

وتتجه الشركة إلى إعادة تدوير تصميم Huawei P Smart Z، حيث قدمت هواوي في 11 يونيو 2019 براءتي اختراع في مجال التصميم لمكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية EUIPO.

وقد أدرجت براءتا الاختراع الآن في قاعدة بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو WIPO وتمت الموافقة عليهما في نهاية شهر سبتمبر، وتظهر براءات الاختراع نسختين من الهاتف يفترض أن الأول لديه نفس وحده الكاميرا بمحركات واحده كما في أجهزة P الذكية Z و 2019 مع تغيير واحد مهم وهو الكاميرا الدوارة.

ووفقًا لبراءة الاختراع، فقد اختارت هواوي كاميرا دوارة واحدة بالنسبة لنموذج الهاتف الأول، بحيث إن الكاميرا الخلفية قادرة على الالتفاف حتى 180 درجة لمواجهة المقدمة، وذلك كي تعمل ككاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي.

ويأتي نموذج الهاتف الثاني بأبعاد مشابهة تمامًا لأبعاد النموذج الأول، كما أنه يحتوي على كاميرا دوارة، لكن بعدسة مزدوجة، وتوجد الكاميرتان بجانب بعضهما البعض، مما يسمح لكليهما بالدوران إلى الأمام.

وإلى جانب توفير الكاميرا الأمامية المنبثقة لوظيفة الذكاء الاصطناعي، فإنها ساعدت الشركة على توفير شاشة عرض كبيرة بدون نتوء أو ثقب للكاميرا، وهذا يدل على أن هواوي إضافة إمكانية ماسح بصمات الأصابع في شاشة العرض في هاتف P Smart Z 2020.

ومن المرجح أن وحدة الكاميرا الدوارة قد تسبب زيادة في سعر الهاتف قليلا، وتتوقع شركة LetsGoDigital، التي كشفت عن براءات الاختراع، أن يتم إصدار هاتف Huawei P Smart Z 2020 في أوروبا أيضًا منذ رصده في قاعدة البيانات الأوروبية، ويفترض أن يتم الإعلان عن الهاتف في مايو 2020.
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