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برلمان

برلماني: قانون الجمارك يستهدف تيسير تعاملات المستوردين وتقليل فترات الانتظار

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:19 ص
النائب ياسر عمر،
النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن مشروع قانون الجمارك المقدم من الحكومة سيكون على أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يستهدف تيسير تعاملات المستوردين وتقليل فترات الانتظار بالنسبة لتكلفة إنتاج المواد المستوردة.

وأشار عمر في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن مشروع قانون الجمارك سيكون له نفس القدر من القوة مثل قانون القيمة المضافة وقانون المناقصات والمزايدات ، مؤكدا أن مشروع القانون يتلافى عيوب قانون الجمارك الحالي.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مشروع قانون الجمارك سيساهم في تسهيل الإجراءات الجمركية على المستورد والمصدر، ما يسهل عليهم نقل البضائع بكل سهولة وبدون أي معوقات.

كما أوضح أن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف أيضًا معالجة جميع آثار سلبيات الجمارك، بحيث حتى تصبح مصر من الدول التي تصنف فيها منظومة الجمارك من الفئة الأولى.
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