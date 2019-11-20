مفتاح شهرة.. أول مسرحية تتناول حياة الكومبارس في السينما

تقدم مسرحية " مفتاح شهرة " في 50 دقيقة مواقف وحكايات من حياة كومبارسات السينما بكل مشاكلهم وهمومهم من خلال موقف يتعرض له اثنين من الكومبارس يتم حبسهما فى غرفة الملابس لتتحول هذه الغرفة إلى غرفة مواجهة الأحلام التى لم تتحقق لتتحول لمشاهد سينما يعيشها أبطال العرض.



المسرحية تقدمها فرقة اللعبة المسرحية لموسم سادس على مسرح الفلكى بالجامعة الأمريكية يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019 وهي بطولة عماد إسماعيل ودعاء حمزة.



وتصميم إضاءة صابرالسيد وتنفيذ إضاءة سيد النجار وتصميم ديكور وملابس نشوى معتوى وتنفيذ ديكور وملابس ليلى عمرو حسنى وموسيقي حازم شاهين وميكساج وهندسة صوت رفيق عدلي وتصميم الدعاية والبوسترعمرو حسني وتصوير حسن أمين والمخرج المنفذ نورا فوزي وزيزو علي والتأليف والإخراج لدعاء حمزة.

