رئيس جامعة بنها: افتتاح مركز الامتحانات الإلكترونية الجديد خلال 2019

نظمت جامعة بنها تحت رعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورشة عمل عن "أعمال الكنترولات - المعوقات والحلول"، بحضور عمداء ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب و رؤساء الكنترولات.



وقال الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الهدف من الورشة هو التأكيد على نزاهة وشفافية وحيادية أعمال الكنترولات بالجامعة والتأكد من تطبيق كافة الممارسات السليمة بجميع فرق الكليات.



وأضاف السعيد أنه سيتم افتتاح مركز الامتحانات الإلكترونية داخل الجامعة في المبنى الجديد خلال العام الجامعي الجاري.



من جانبه صرح الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن هذه هي المرة الأولى التي تعقد بها هذه الورشة المتخصصة بالجامعة، وأن هناك حاجة ملحة لنشر معايير التقييم وقواعد الرأفة بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكنترولات بالجامعة.



وأشار المغربي إلى أنه تم استعراض عدد من العروض التقديمية من عدد من الكليات وتم التعرف على النقاط التي تحتاج إلى تحسين ووضع آليات للتعامل معها مستقبلًا.



كما تم مناقشة آليات التوسع في استخدام التصححيح الإلكتروني بالكليات وكذلك الإمتحانات الإلكترونية التي تتماشى مع رؤية الدولة خلال الفترة المقبلة.