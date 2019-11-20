نائبة: الصندوق الألماني للاستثمار في أفريقيا يحقق المنفعة المتبادلة

قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن المبادرة الألمانية لإنشاء صندوق لتشجيع الاستثمار في أفريقيا، تطور هام في العلاقات مع أكبر اقتصاد فى أوروبا.





وأشارت في بيان لها، إلى دور الصندوق، في إنجاح الشراكة بين ألمانيا ودول القارة الأفريقية، ويعمل على إيجاد حوافز للمزيد من التعاون بمنطق المنفعة المتبادلة.





وثمنت النائبة، كلمة الرئيس السيسي خلال قمة العشرين وأفريقيا، مؤكدة أن القارة الأفريقية ودولها المختلفة استفادت من فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.



