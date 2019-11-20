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برلمان

نائبة: الصندوق الألماني للاستثمار في أفريقيا يحقق المنفعة المتبادلة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:48 ص
النائبة شادية ثابت
النائبة شادية ثابت
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فريدة محمد
قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن المبادرة الألمانية لإنشاء صندوق لتشجيع الاستثمار في أفريقيا، تطور هام في العلاقات مع أكبر اقتصاد فى أوروبا.

وأشارت في بيان لها، إلى دور الصندوق، في إنجاح الشراكة بين ألمانيا ودول القارة الأفريقية، ويعمل على إيجاد حوافز للمزيد من التعاون بمنطق المنفعة المتبادلة.

وثمنت النائبة، كلمة الرئيس السيسي خلال قمة العشرين وأفريقيا، مؤكدة أن القارة الأفريقية ودولها المختلفة استفادت من فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

ولفتت إلى أهمية التزام المجتمع الدولي بتوفير جميع صور الدعم لدول القارة السمراء لمواجهة التحديات التى تواجه القارة وخاصة الفقر وانعدام مستوى المعيشة.
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