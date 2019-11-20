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حركة الموانئ.. وصول 30 ألف طن ألومنيوم لـ سفاجا وتداول 500 شاحنة و48 سيارة بـ البحر الأحمر

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:43 ص
حركة الموانئ
حركة الموانئ
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حسن غنيمة
أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر تداول 30 ألف طن ألومنيوم و500 شاحنة بضائع و48 سيارة؛ حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة New lader وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من الهند.

بينما تغادر السفينتان أمانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 107 شاحنة و25 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن وهى أمانة، عزيز اكسبريس، الحرية، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 180 شاحنة و22 سيارة وغادرت السفينتان الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 112 شاحنة .

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 8 شاحنة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى ايلة، بريدج، سينا وعلى متنهم 60 شاحنة و1 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 33 شاحنة .

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