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محافظات

خالية من البكتيريا.. تطهير 76 محطة مياه شرب فى الوادى الجديد

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:41 ص
تطهير 76 محطة مياه
تطهير 76 محطة مياه شرب فى الوادى الجديد
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منصور ابو العلمين
أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد عن تطهير 76 محطة تنقية مياه شرب بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية بالمحافظة، وسحب 323 عينة مياه من محطات تنقية مياه الشرب، ووحدات الغسيل الكلوي ومخارج محطات المياه ووحدات الغسيل الكلوي ومحطات الصرف الصحي بمراكز المحافظة الخمسة لتحليلها، وذلك خلال شهر أكتوبر المنقضي.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، عن سحب 173 عينة من شبكات المياه، و85 عينات من مخارج وطرود المحطات، لإرسالها لمعامل وزارة الصحة لتحليلها، وتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتوافر المعايير الصحية بها، تنفيذًا لقرار اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، بتحليل مياه الشرب بشكل شهري.

وأضاف محروس، أن المديرية انتهت من سحب عينات المياه بإشراف إدارة الطب الوقائي بواقع 5 عينات من وحدات غسيل الكلي، وعينة من حمام سباحة، 48 عينة من مياه الشرب لتحليل المعادن الثقيلة و11 عينة لفحص بقايا مبيدات، لمتابعة مدى مطابقتها للشروط الصحية.

وأشار إلى، أن نتائج تحليل العينات جاءت كلها سلبية، وتؤكد خلو مياه الشرب من الملوثات الضارة خاصة البكتيرية والفيروسية.
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