مجانا.. Amazon تطلق خدمة بث موسيقى جديدة

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وتشبه الخدمة الجديدة من أمازون خدمة Pandora أكثر من كونها مشابهة للنسخة المدفوعة من Amazon Music، والتي تتنافس مع سبوتيفاي وآبل ميوزك، وهي متاحة لأي شخص في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا ليس لديه عضوية Amazon Prime أو اشتراك في Amazon Music Unlimited.



وتهدف شركة أمازون بخدمة الموسيقي المجانية الجديدة إلى وصول خدمتها أكثر كوسيلة لبيع المستهلكين من خلال تشجيعهم علي الانضمام إلى الأمازون برايم من أجل أزاله الإعلانات من موسيقاهم، وتتوفر الخدمة الآن مجانا لأي شخص باستخدام التطبيق الموسيقي أجهزة آيفون وآيباد وأندرويد علي شبكة الإنترنت في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.



ووفقا لما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، تمتلك شركة أمازون الكثير من خدمات بث الموسيقي حاليًا والتي من بينها:



1. Amazon Music HD: تتضمن أكثر من 50 مليون أغنية بجودة عالية الدقة، وتأتي الخدمىة بتكلفة 12.99 دولارًا شهريًا لعملاء Amazon Prime و 14.99 دولارًا شهريًا لغير عملاء Amazon Prime.



2. Amazon Music Unlimited: خدمة الاشتراك الشهري الأساسية من أمازون، وتأتي بتكلفة 7.99 دولار شهريًا لعملاء Amazon Prime و 9.99 دولار شهريًا لغير عملاء Amazon Prime.



3. Amazon Music Unlimited على جهاز واحد: تقتصر على مكبرات الصوت Echo وأجهزة Fire TV بتكلفة 3.99 دولار شهريًا.



4. Amazon Prime Music: خدمة وصول بحسب الطلب لأكثر من 2 مليون أغنية بشكل مجاني بدون إعلانات لمشتركي Amazon Prime.



5. Amazon Music Free: خدمة وصول مجانية مدعومة بالإعلانات إلى أفضل قوائم التشغيل والآلاف من محطات بث الموسيقى.

وتشبه الخدمة الجديدة من أمازون خدمة Pandora أكثر من كونها مشابهة للنسخة المدفوعة من Amazon Music، والتي تتنافس مع سبوتيفاي وآبل ميوزك، وهي متاحة لأي شخص في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا ليس لديه عضوية Amazon Prime أو اشتراك في Amazon Music Unlimited.وتهدف شركة أمازون بخدمة الموسيقي المجانية الجديدة إلى وصول خدمتها أكثر كوسيلة لبيع المستهلكين من خلال تشجيعهم علي الانضمام إلى الأمازون برايم من أجل أزاله الإعلانات من موسيقاهم، وتتوفر الخدمة الآن مجانا لأي شخص باستخدام التطبيق الموسيقي أجهزة آيفون وآيباد وأندرويد علي شبكة الإنترنت في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.ووفقا لما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، تمتلك شركة أمازون الكثير من خدمات بث الموسيقي حاليًا والتي من بينها:1. Amazon Music HD: تتضمن أكثر من 50 مليون أغنية بجودة عالية الدقة، وتأتي الخدمىة بتكلفة 12.99 دولارًا شهريًا لعملاء Amazon Prime و 14.99 دولارًا شهريًا لغير عملاء Amazon Prime.2. Amazon Music Unlimited: خدمة الاشتراك الشهري الأساسية من أمازون، وتأتي بتكلفة 7.99 دولار شهريًا لعملاء Amazon Prime و 9.99 دولار شهريًا لغير عملاء Amazon Prime.3. Amazon Music Unlimited على جهاز واحد: تقتصر على مكبرات الصوت Echo وأجهزة Fire TV بتكلفة 3.99 دولار شهريًا.4. Amazon Prime Music: خدمة وصول بحسب الطلب لأكثر من 2 مليون أغنية بشكل مجاني بدون إعلانات لمشتركي Amazon Prime.5. Amazon Music Free: خدمة وصول مجانية مدعومة بالإعلانات إلى أفضل قوائم التشغيل والآلاف من محطات بث الموسيقى.

ذكرت شركة أمازون ""، أنها أدخلت نسخة مجانية مدعومة بالإعلانات من خدمة بث الموسيقى خاصتها المسماة "أمازون ميوزيك Amazon Music"، للعملاء على أجهزة آيفون وآيباد وأندرويد ومنتجات Fire TV، والأجهزة المنزلية التابعة لأمازون أيكو Echo.وبحسب ما ذكره موقع "تيك كرانش" التقني، تقدم أمازون خططًا مدفوعة مقدمًا مقابل خدماتها الموسيقية التي تبدأ من 9.99 دولار شهريًا، وأطلقت الشركة نسخة مجانية مدعومة بالإعلانات من خدمتها الموسيقية لمستخدمي مكبرات الصوت Echo والأجهزة الأخرى العاملة بواسطة مساعدها الصوتي أليكسا Alexa في شهر سبتمبر الماضي.وتتيح النسخة المجانية الجديدة الوصول إلى أفضل قوائم التشغيل والمحطات، وهي تختلف عن طريقة اختيار الموسيقى بحسب الطلب التي تحصل عليها مع عضوية "Amazon Prime"، كما أنها لا تسمح للمستخدمين بتنزيل الأغاني لتشغيلها في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.