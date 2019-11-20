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توك شو

خبير سياسي: العالم كله مهتم بقارة أفريقيا.. فيديو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:36 ص
إكرام بدر الدين
إكرام بدر الدين
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آيات أحمد
قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا مهمّة، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار النشاط المكثف الذي تقوم به الدبلوماسية المصرية على مستويات مختلفة ومتعددة.

وأضاف "بدر الدين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، أن الفترة الماضية شهدت عدة زيارات ومشاركات للرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، موضحًا أن الرئيس السيسي شارك في قمة السبع الكبار والتيكاد ومؤتمر سوتشي في روسيا، وكل هذه المشاركات على محاور متعددة، وخصوصًا أن العالم كله أصبح يهتم الآن بالقارة الأفريقية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية تهدف لدفع التنمية في مصر وأفريقيا.

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