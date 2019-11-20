توصيات مؤتمر «علم من أجل الحياة» المؤتمر الدولي الثالث لكلية العلوم جامعة عين شمس

الاهتمام بالمزارع السمكية وخاصة بحيرة البردويل وتطوير القوانين المنظمة لعملية الصيد بها تماشيًا مع جهود الدولة المبذولة في مجال التنمية المستدامة وخلق حلول لسد الفجوات الغذائية و المحافظة علي الثروة الداجنة وذلك بتكثيف البحث العلمي لإيجاد حلول لمكافحة المتطفلات التي تصيب الدواجن والثروة الحيوانية من جهة اخري.



أهمية التوسع في استخدام المواد الخام المحلية في الصناعات المحلية المختلفة وذلك لتحقيق النفع الأكبر منها بدلًا من تصديرها كمواد خام واستخدام المواد الصخرية الخام في تصنيع العوازل الحرارية وكذلك ايجاد حلول قومية كبدائل للوقود الأحفوري مثل الوقود الحيوي من مصادر عديدة كالمخلفات وبعض الكائنات الحية، تلك هي بعض التوصيات التى جاء بها مؤتمر كلية العلوم جامعة عين شمس المؤتمر العلمى الدولي الثالث بعنوان " علم من أجل الحياة " والذى استمرت جلساته على مدار ثلاثة أيام وتحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وبرئاسة ا.د محمد رجاء السطوحى عميد الكلية، ا.د. محمد عبد المنتصر أبو زيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث و نائب رئيس المؤتمر وتضمن المؤتمر ما يزيد عن ٥٠ بحث تم مناقشتهم خلال تسع جلسلت كما تضمن المؤتمر ورشة عمل حول الاستشعار عن بعد.



وأشار ا.د محمد رجاء ان اللجنة العلمية للمؤتمر أكدت على الإهتمام بدراسة التنوع الحيوي الخاص بجمهورية مصر العربية والخروج بحلول فعالة للحفاظ عليها وتنميتها في المحميات الطبيعية وإنشاء محميات اخري في الأماكن الثرية بالتنوع وحفظ الكائنات الحية بها

من خلال الحفاظ علي المادة الوراثية الخاصة بها في بنوك الجينات، وأوصت اللجنة بالتكاتف وبذل الجهود لعمل أول بنك لحفظ الجينات في كلية العلوم جامعة عين شمس وكذلك تركيز الدراسات الجيولوجية علي الصخور تحت السطحية للعصر الطباشيري في شمال الصحراء الغربية بغرض استكشاف المزيد من المعادن والنفط والثروات التي وهبها الخالق سبحانه وتعالى لمصر.



كما أشار إلى ضرورة التوسع في معالجة مياه الصرف والأبار باستخدام الطرق البيولوجية الأمنة واستخدام تقنيات النانو في ازالة الأصباغ والمعادن الثقيلة المضرة للنبات والحيوان والإنسان.



و حول الأبحاث العلمية فى المجال الطبى أوصى المؤتمر باستخدام طرق حديثة للكشف المبكر عن الأمراض التي تصيب الإنسان بالأخص الأمراض السرطانية و الإعتماد علي التحاليل الجزيئية لتشخيص أمراض سرطان الدم الليمفاوي الحاد وتحسين كفاءة عقار الدوكسوروبين في علاج سرطان الكبد باستخدام الكيتوزان و ضرورة الانتباه والاهتمام والتوعية بمخاطر التفاعلات الدوائية المختلفة عند وصف الدواء.



وأضاف ا.د.محمد عبد المنتصر أبو زيد انه نظرا لما تم تقديمه من بحوث ونماذج بحثية اعدها طلاب في مرحلة البكالوريوس بكلية العلوم جامعة عين شمس، تم التوصية بدعم النشاط البحثي والإبتكاري للطلاب وتشجيعهم علي

التفكير واطلاق طاقتهم مع التوصية بتنظيم مؤتمر بحثي سنوي لهم تتبناه الكلية لعرض أنشطتهم البحثية والابتكارية وتشجيعهم، و كذلك ضرورة احداث تكامل بين علوم الرياضيات والحاسب والإحصاء في البحوث المختلفة من علوم البيولوجي والكيمياء والجيولوجيا وغيرها مما يحقق التكامل المعرفي ومن ثم اثراء البحوث ورفع قيمتها والإفادة بها في تنمية المجتمع واستدامة الموارد.