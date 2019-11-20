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أخبار العالم

اكتشاف عبوة ناسفة كبيرة داخل مطعم في إسرائيل.. تفاصيل

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:32 ص
عبوة ناسفة كبيرة
عبوة ناسفة كبيرة داخل مطعم في إسرائيل
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سمر صالح
هرعت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، إلى أحد المطاعم في "ريشون لتسيون"، بسبب العثور على عبوة ناسفة كبيرة داخل المطعم.

ووفقا لموقع "روتر" العبري، أخلت قوات الشرطة جميع المطعم والمنطقة المحيطة به، كما أغلقوا المنطقة الصناعية في المدينة إلى أن انتهت قوات الهندسة من تحييد العبوة.

وكتب محلل الشؤون العسكرية، بالقناة الثانية العبرية، روني دنيال، أن الوضع الأمني تغير بالشمال، وقد يؤدي تغيير السياسات الأمنية الى وقوع مواجهة واسعة على الجبهة الشمالية.

وقال المحلل دنيال، إن إيران هي أول من بدأ بتغيير سياساتها الأمنية، والرد على كل هجوم إسرائيلي، ضد أهدافها العسكرية بسوريا، أو العراق.

وأضاف المحلل العسكري، أن تغيير السياسات الأمنية، لإيران وإسرائيل، يحمل بطياته احتمالات كبيرة، لاندلاع مواجهة واسعة بينهما، على الجبهة الشمالية.

وأكد المحلل دنيال، أن الهجمات الإسرائيلية الليلة كانت مختلفة، وأوقعت قتلى إيرانيين، وتوقع أن يشكل ذلك دافعًا لإيران للرد على هذه الهجمات الإسرائيلية.

ولفت المحلل العسكري، إلى أن هجمات سوريا الليلة، كانت بمثابة رسالة الى القيادة الإيرانية، مشيرًا إلى أن إسرائيل حذّرت إيران من الرد على هذه الهجمات.
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