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أخبار البلد

حدث فريد في قلوب المصريين.. تعليق سفير بنما على ذكرى افتتاح قناة السويس الـ150

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:49 ص
صدى البلد
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أ ش أ
هنأ سفير بنما بالقاهرة أليخندرو ميندوثا، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 150 لافتتاح وتشغيل القناة، معربا عن رغبة بلاده في استمرار العمل مع مصر في إطار من التعاون والتفاهم.

وأكد - في بيان اليوم الأربعاء - أنه كان حريصا على المشاركة في الاحتفال الذي أقامته الحكومة المصرية احتفاء بذكرى تدشين هذا المشروع العظيم الذي قلل مسافات الملاحة البحرية بين قارتي آسيا وأوروبا.

وقال السفير إن افتتاح قناة السويس يمثل حدثا فريدا في قلوب المصريين، وله تأثيره الهام جدا في صناعة النقل البحري، ومازال يساهم بفاعلية في تلبية الطلب المتزايد على النقل البحري الدولي وتسهيل حركة التجارة العالمية.

وذكر بيان السفارة أن ممثلي الممرين الملاحيين الأكثر أهمية في العالم (قناة السويس وقناة بنما) اتفقا على تكامل القناتين انطلاقا من موقعيهما الاستراتيجيين في خدمة الملاحة الدولية ودعم السلام والأمن الدوليين.
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