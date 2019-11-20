مقتل نجل رئيس ألمانيا الأسبق ريتشارد فون فايتسكر إثر تعرضه للطعن

لقي "فريتز فون فايتسكر" نجل الرئيس الألماني الأسبق "ريتشارد فون فايتسكر" حتفه إثر تعرضه للطعن أثناء إلقائه محاضرة في إحدى المستشفيات التي كان يعمل بها.



ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء عن الشرطة الألمانية قولها انه تم اعتقال شخص يبلغ من العمر 57 عاما بعدما قفز من وسط الحضور وهاجم فايتسكر البالغ من العمر 59 عاما، مشيرة إلى أن شخصا آخر من بين الحضور أصيب بجروح خطيرة أثناء محاولته منع الهجوم.