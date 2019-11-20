في عيد ميلادها .. تعرف على عمر هند صبري الحقيقي

تحتفل النجمة هند صبري اليوم الأربعاء بعيد ميلادها الأربعين فهي من مواليد 19 نوفمبر 1979.



ولدت هند صبرى في ولاية قبلي في تونس، وعرفت منذ مشاركتها في فيلمين سينمائيين؛ هما موسم الرجال وصمت القصور للمخرجة مفيدة التلاتلي.



ولفتت هند صبرى نظر المخرجة إيناس الدغيدي فدعتها إلى القاهرة، وأسندت إليها دور البطولة في فيلم مذكرات مراهقة 2001، والذي يحكي قصة فتاة مراهقة مصرية من خلال مذكراتها، وهذا الدور هو الذي أعطاها شهرة واسعة في العالم العربي، ومن ثم لمع اسمها بتعدد مشاركاتها حتى أصبحت واحدة من أهم النجمات في السينما المصرية.