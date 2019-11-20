حق الشعب..إزالة 77 حالة تعد علي أملاك الدولة بالشرقية

أكد الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية أنه تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعمال تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى إطار الموجة الـ ١٤ لاسترداد أراضي الدولة "حق الشعب"، والتى انطلقت منذ يوم ١١ نوفمبر ولمدة خمسة عشر يوما وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة.



وأضاف محافظ الشرقية أنه تم تنفيذ قرارات الإزاله لعدد ٧٧ حالة تعد مخالفة بمساحة ٩ قيراط و٩ سهم أرض زراعية ، بالإضافه إلى ١٣ ألف و٩٣ مترًا مبانى على أراضى أملاك دولة بمراكز(مشتول السوق - كفر صقر- أبو كبير- الإبراهيمية) ، موضحًا أنه تم إزاله عدد ١١حالة تعد بمساحة ٢٨٩٠ م٢ بمركز الإبراهيمية وإزالة عدد ٥١ حالة تعدى بمساحة ٩٥٧٤ م٢ بمركز أبو كبير و إزالة ٥ حالات تعدى بمساحة ٤٣ م٢ بمركز كفر صقر بالإضافه الى إزالة ١٠ حالات تعد على مساحة ٩ قيراط و٩ سهم بمركز مشتول السوق.



أكد المحافظ على اهمية التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية المعنية من خلال غرفة عمليات رئيسية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكل مراكز المحافظة لافتًا إلى أن لجان تقنين الأراضي المُشكّلة على مستوى مدن المحافظة تُمارس عملها بانتظام، للانتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقًا للقانون، و تقديم كل التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة والشعب.