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رياضة

القنوات الناقة لـ مباراة مصر وكوت ديفوار فى نهائى بطولة أمم أفريقيا

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:07 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
تتجه أعين جماهير مصر العاشقة لأداء المنتخب الوطنى الأوليمبى صوب ستاد القاهرة الدولى فى الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل لمتابعة لقاء نهائى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما أمام منتخب كوت يفوار .

وتنقل قنوات beIN SPORTS HD 10 و تايم سبورت الأرضى المباراة مباشرة على شاشتها للملايين عبر أنحاء العالم من محبى متابعة المباراة المرتقبة.

ونجح منتخب مصر الأوليمبي فى التأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بالفوز أمس على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة فى مباراة نصف نهائى البطولة وسط مؤازرة جماهيرية فاقت الـ 72 ألف مشجع مصري بإستاد القاهرة الدولي.

وحسم منتخب مصر الأوليمبى بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الثانية عشرة فى تاريخه بعد الفوز على جنوب إفريقيا والتأهل إلى نهائى البطولة القارية التى يأمل فى حصد لقبها لأول مرة أمام منافسه منتخب أفيال كوت ديفوار أو ساحل العاج.

وسيلاقي منتخب مصر نظيره منتخب كوت ديفوار حاليا ساحل العاج قديما فى الثامنة مساء الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2019، الموافق 25 ربيع الأول 1441 هجريا، على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إطار نهائي البطولة.

ووصل منتخب كوت ديفوار أو ساحل العاج إلى النهائي بعدما تمكن من الانتصار على منتخب غانا بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي بينهما بهدفين لكل منهما.
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