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رياضة

استعدادا لمواجهة الجونة..النادي الأهلي يواصل تدريباته عصر اليوم

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:50 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته في الرابعة عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري بالغردقة في الدوري العام والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد رادس يوم 29 من نفس الشهر.

وكان الأهلي قد خاض تجربة ودية أمس فاز فيها على فريق الاتصالات بهدف نظيف احرزه وليد أزارو من ضربة جزاء .

واطمأن رينيه فايلر المدير الفني للفريق من خلال المباراة على جاهزية جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة.

ووفقا للترتيبات التي جرت خلال الأيام الأخيرة، فمن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى تونس مباشرة، عقب انتهاء مباراة الجونة التي ستقام في الغردقة.
وأنهى الجهاز الإداري للنادي الأهلي كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق في تونس؛ بما فيها الإقامة و ملاعب التدريب ووسائل الانتقال من المطار إلى الفندق والعكس.

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