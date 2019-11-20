بـ اليوم العالمي لحقوق الطفل.. 5 عبارات للتعامل مع عناد الأطفال

أتفق العالم على جعل يوم 20 نوفمبر من كل عام، يوم عالمي لحقوق الطفل، وبهذه المناسبة سنقدم بعض العبارات التربوية الصحيحة للتعامل مع الطفل العنيد حسب ما ورد بموقع " power of positivity " ، دون أن نتسبب له بأي مشاكل نفسية أو نتصرف تصرف خاطئ يزيد من هذه العادة السيئة عنده .



يجب أن تفعل هذا على الفور



قد تبدو هذه العبارة قاسية أو فيها إلازام لكن مع بعض الأطفال العنيدة يكون من الضروري أستخدام هذه الطريقة، حيث يكون التردد أو أعطاء فرص الأختيار أحيانًا يعطيهم فرصة للزيادة في العناد.





أرغب في الموافقة، لكن لا أستطيع



لا يجب أن نقول كلمة " لا" كثيرا للطفل العنيد، فعندما تريد أن ترفض له أمر ما قول له انك ترغب في أن توافق على طلبه لكن هناك ما يمنعك وأبدأ بأعطاء أسباب منطقية له .





أحبك أكثر من أتركك تفعل هذا



غالبا ما يميل الأطفال لعمل أشياء متهورة وخطيرة، مع الطفل العنيد أذا قُمت بالمنع الفوري سيذهب ليفعل نفي الشئ دون ان تعلم، ففي هذه الحالة ستكون عبار انا أحبك كثيرا لذلك لا أرغب في أن تتعرض لهذا الأذى فعالة في منع الطفل العنيد من القيام بأمور متهورة.





ماذا تريد مني أن أقول ؟



أستخدام هذا السؤال يضع طفلك في وضع مسئولية حيث يجعل منه يرغب ان يقول لك أفضل أجابة ويتشتت عن رغبته الرئيسية، فتقل حدة العند عنده.





- أنا لا أستطيع أن أفهم كلامك



قد يلجأ الطفل العنيد إلى البكاء للضغط عليك، انما بالقول أنك لا تستطيع أن تفهم ما يقولونه كلما تحدثوا بهذه الطريقة ، فأنت تخبرهم أنه ما لم يتكلموا بشكل صحيح ، فلن تسمع رسالتهم.