محطة تحلية مياه في إسرائيل تتعرض لهجوم إلكتروني كبير

تعرضت محطة تحلية مياه التابعة لإحدى الشركات الإسرائيلية، مؤخرا لهجوم إلكتروني كبير، حيث أسفر ذلك الهجوم عن وقوع أضرار في الشركة.



ووفقا لموقع "إسرائيل ديفنس"، فإن الحديث يدور عن منشأة تحلية مياه تابعة لشركة إسرائيلية تنافست مؤخرًا مع شركة صينية على بناء منشأة تحلية مياه في منطقة سوريك المعروفة بحساسيتها الأمنية الكبيرة.



وكتب محلل الشؤون العسكرية، بالقناة الثانية العبرية، روني دنيال،أن الوضع الأمني تغير بالشمال، وقد يؤدي تغيير السياسات الأمنية الى وقوع مواجهة واسعة على الجبهة الشمالية.



وقال المحلل دنيال، إن إيران هي أول من بدأ بتغيير سياساتها الأمنية، والرد على كل هجوم إسرائيلي، ضد أهدافها العسكرية بسوريا، أو العراق.



وأضاف المحلل العسكري، أن تغيير السياسات الأمنية، لإيران وإسرائيل، يحمل بطياته احتمالات كبيرة، لاندلاع مواجهة واسعة بينهما، على الجبهة الشمالية.



وأكد المحلل دنيال، أن الهجمات الإسرائيلية الليلة كانت مختلفة، وأوقعت قتلى إيرانيين، وتوقع أن يشكل ذلك دافعا لإيران للرد على هذه الهجمات الإسرائيلية.



ولفت المحلل العسكري، إلى أن هجمات سوريا الليلة، كانت بمثابة رسالة الى القيادة الإيرانية، مشيرًا إلى أن إسرائيل حذرت إيران من الرد على هذه الهجمات.