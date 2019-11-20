احتفال لاعبي الفراعنة ليس الأول.. أبرز نجوم الكرة الداعمين لفلسطين

في الآونة الأخيرة، أصبحت احتفالات لاعبي كرة القدم، بأهدافهم عنصر أساسي من اللعبة معشوقة الجماهير، وكل لاعب ينتظر تسجيله للأهداف حتى يعبر عن فرحته بطريقته الخاصة.

وبالرغم من أن رياضة كرة القدم وأي رياضة أخرى تمنع المزج بين السياسة والرياضة، إلا أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات وقتل للأطفال والنساء، دفعت العديد من نجوم كرة القدم للتعبير عن مساندتهم للقضية الفلسطينية عن طريق احتفالهم بأهدافهم في المباريات.

وتكرر الأمر في مباراة منتخب مصر الأوليمبى بالأمس أمام منتخب جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر، باحتفال ثنائي المنتخب مصطفى محمد وأسامة جلال بالفوز بثلاثية نظيفة والتأهل رسميًا للأوليمبياد بطوكيو، إلى جانب الصعود للمباراة النهائية، عن طريق وضع أيديهم على أعين واحدة لهم، تضامنًا مع الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي فقد عينه اليسرى، بسبب رصاصة أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه .

ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، أبرز نجوم كرة القدم الذين احتفلوا بأهدافهم عن طريق التضامن مع فلسطين، و أشهر المواقف فى الساحرة المستديرة على النحو التالى: