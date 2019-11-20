احتفال لاعبي الفراعنة ليس الأول.. أبرز نجوم الكرة الداعمين لفلسطين

وبالرغم من أن رياضة كرة القدم وأي رياضة أخرى تمنع المزج بين السياسة والرياضة، إلا أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات وقتل للأطفال والنساء، دفعت العديد من نجوم كرة القدم للتعبير عن مساندتهم للقضية الفلسطينية عن طريق احتفالهم بأهدافهم في المباريات.
وتكرر الأمر في مباراة منتخب مصر الأوليمبى بالأمس أمام منتخب جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر، باحتفال ثنائي المنتخب مصطفى محمد وأسامة جلال بالفوز بثلاثية نظيفة والتأهل رسميًا للأوليمبياد بطوكيو، إلى جانب الصعود للمباراة النهائية، عن طريق وضع أيديهم على أعين واحدة لهم، تضامنًا مع الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي فقد عينه اليسرى، بسبب رصاصة أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه .
ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، أبرز نجوم كرة القدم الذين احتفلوا بأهدافهم عن طريق التضامن مع فلسطين، و أشهر المواقف فى الساحرة المستديرة على النحو التالى:
قام النجم المالي “عمر كانوتيه” برفع قميص فريقه الإسباني إشبيلية بعد هدفه في مرمى فريق ديبورتيفو لاكرونيا في ذهاب دور الـ16 من كأس إسبانيا عام 2009، لتظهر كلمة فلسطين باللغتين الإسبانية والعربية على قميصه الأسود الداخلي، مما عرضه لنيل بطاقة صفراء طبقًا للوائح البطولة .
فريق كرة قدم في الدوري التشيلي أسسه مجموعة من الفلسطينيين الذين هاجروا للدولة منذ عدة سنوات، يرتدي الفريق زي مكون من ألوان العلم الفلسطيني، وتسبب في أزمة في الفترة الأخيرة بعد أن تم رسم خريطة فلسطين الحقيقية على قميص النادي، وهو ما تسبب في اعتراض اليهود والكيان الصهيوني، نظرًا لأن ذلك يمثل اعتداء على أراضيهم بحسب تصريحاتهم .
استقبل فريق سيلتك الاسكتلندي فريقًا من الكيان الصهيوني بأعلام فلسطين، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين خلال منافسات ذهاب الدور التمهيدي من دور أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب سيلتك بارك .
وقررت جماهير الفريق الاسكتلندي مقابلة الفريق بهذه الطريقة، إذ قاموا بتوزيع أعلام فلسطين بشكل مجاني أمام ملعب اللقاء، وذلك بالإضافة إلى إطلاق دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لحضور المباراة بالأعلام الفلسطينية تحت شعار "رفع العلم الفلسطيني من أجل سيلتك ومن أجل العدالة ."
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها جماهير فريق سيلتك الاسكتلندي عن دعمها القضية الفلسطينية، فقد سبق لها أن استغلت المباراة التي جمعت فريقها أمام "كيه.ار.ريكيافيك" الأيسلندي ضمن مباراة فى التصفيات المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك من أجل التعبير عن دعمها للفلسطينيين .
وكانت المرة الثانية خلال لقاء الفريق أمام هآرتس، قبل عامين، في ختام مباريات الدوري الاسكتلندي لكرة القدم، والذي توج بلقبه الفريق، إذ رفرفت الأعلام الفلسطينية في مدرجات الفريق .
أما المرة الثالثة، فقد كانت خلال مباراة فريقها أمام برشلونة الإسباني ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة السابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، العام قبل الماضي .