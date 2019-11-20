التعاون بين الغرفة ومنظمة الأياتا بشأن منظمومة التأمين الخاصة بحجز شركات السياحة لتذاكر السفر بالسوق المصرية

بعد مشاورات ومناقشات استمرت أكثر من شهرين.. وبالتعاون بين غرفة شركات السياحة ممثلة بلجنة الطيران بالغرفة ولجنه APJC وشركات الطيران ومنظمه الأياتا تم الاتفاق علي استمرار منظومه التأمين الخاصة بحجز شركات السياحة لتذاكر السفر بالسوق المصري كما هو معمول به حاليًا لثقتهم في المنظومه الحاليه.. كما أعلنت منظمة الاياتا بأنه تم الاتفاق على تجديد التعاقد مع شركة GIG / LCI للعام الجديد ٢٠٢٠ لنظام التأمين الخاص بشركات السياحة ضد مخاطر عدم سداد فاتورة الــــــBSPـ لصالح شركات الطيران.



وأكد نادر عياد رئيس لجنة النقل والطيرأن بغرفة السياحة أن هذا التأمين هو السبيل الآمن لضمان حقوق شركات الطيران ضد مخاطر التلاعب وعدم السداد مشيرًا إلى أنه بسبب الأزمة الأخيرة في أموال شركات الطيران قبل عدة أشهر وبعد الاضطرابات الكبيرة في دول سياحية بالمنطقة تم وضع ضوابط مشددة علي عمل شركات السياحة في حجز التذاكر بعدة دول مجاورة وكان هناك اتجاه لتطبيق تلك الاشتراطات بمصر والعمل بخطابات ضمان كبيرة أو إلزام الشركات بالسداد المسبق لقيمة التذاكر مما كان يمثل خطرًا كبيرًا على شركات السياحة وتهدد بخروج عدد كبير منها من العمل بحجز التذاكر أو منع عملها برحلات الحج والعمرة.. وقال عياد أن تدخل الغرفة السريع وعلاقاتها الطيبة مع كل الأطراف ساعد في وقف كل هذه القرارات واستمرار عمل شركات السياحة بنفس الآلية .. مما يؤكد الثقة المحلية والدولية في غرفة السياحة والشركات.



وقد وجه مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر الشكر إلي منظمة الأياتا وشركات الطيران المختلفة وعلي رأسها الشركة الوطنية مصر للطيران لتعاونهم الكبير الذي أدى لهذا القرار وتخفيف أعباء كبيرة كانت منتظرة على شركات السياحة.







