سياحة المنيا تُكرم أوائل طلابها في الملتقى الطلابي الأول

نظم قسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا "الملتقى الطلابي الأول"، وحفلا لتكريم أوائل القسم للعام الجامعي 2018/2019 ، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، والدكتورة سماح عبد الرحمن عميد كلية السياحة والفنادق.



شهد فعاليات الملتقى الدكتور محمد عنتر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سمر مصطفى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور يسرى عزت حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم والكلية.



وأشار الدكتور محمد عزت، إلى أن تنظيم الملتقى جاء بهدف تعزيز التواصل بين الطلاب والقسم والتعريف بأنشطته، وتقديم النصح والإرشاد لهم للوصول إلى التميز الدراسي والأكاديمي، بالإضافة لحث الطلاب الجدد علي المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية؛ لدورها في بناء شخصيتهم، إضافة الى تنمية المهارات الشخصية لديهم من خلال مشاركتهم وحضورهم لورش العمل والدورات التدريبية، والندوات العلمية التى ينظمها القسم لصقل مهاراتهم لمواكبة سوق العمل السياحي.



وخلال الحفل تم تكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم الدراسات السياحية، وتكريم الطلاب الأوائل بالفرق الدراسية المختلفة للعام الماضي، إضافة إلى تكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية الذين حصدوا مراكز متقدمة العام الماضي على مستوى الجامعة، وكذلك تكريم فريق أصدقاء البيئة بالكلية.







