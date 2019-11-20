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خبير اقتصادي: انطلاقة مصرية نحو توطين الصناعة..فيديو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:16 م
هشام إبراهيم
هشام إبراهيم
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آيات أحمد
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاقتصاد: إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن العلاقات بين مصر وألمانيا من الممكن أن تعمم وأن تكون تجربة مشجعة لباقى الدول الاستثمارية، مؤكدًا أن مصر تنطلق في اتجاه مزيد من تعميق الصناعة.

وأضاف ، في مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية، أن التعاون مع ألمانيا غير مقتصر فقط على الاستثمار، ولكنه تعاون تكنولوجى وتعاون سياسي، مشيرًا إلى أن الرئيس كان يريد أن يوصل رسالة هامة للدول الأفريقية من خلال كلمته بالأمس حيث شجعهم للتعاون مع الدول الأوروبية بالشكل الذى يحقق المنفعة المتبادلة.

وتابع أن مصر تسعى جاهدة لتعظيم القيمة المضافة، ومن المهم أن يكون التوجه الحقيقى لباقى الدول الأفريقية هو السعى للتعاون الاقتصادى المشترك على أساس المنفعة المتبادلة.

وأوضح أن الرئيس بحث جميع الفرص على المستوى الأفريقي والإقليمى التى ستفيد أفريقيا إلى جانب الدور المهم لأفريقيا، لافتًا إلى أن مصر بها نقلة تكنولوجية وتسعى لجذب الاستثمارات.

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