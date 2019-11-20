باكستان تحبط محاولة طائرة عسكرية أمريكية لـ دخول مجالها الجوي

أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية إحباط محاولة طائرة عسكرية أمريكية لدخول مجالها الجوي، اليوم الأربعاء.



وقد أشارت التقارير الإعلامية إلى أن الطائرة الأمريكية أُجبرت على العودة إلى مسقط بعد فترة وجيزة من محاولتها دخول المجال الجوي الباكستاني، بحسب "سبوتنيك انترناشيونال".



ادعت هيئة الطيران أن الطائرة الأمريكية حاولت الدخول إلى المجال الجوي الباكستاني من منطقة كراتشي دون الحصول على تصاريح ذات الصلة. لذا، اضطرت الطائرة للعودة إلى مسقط بعد تحذير.



ووفقا للتقارير، كانت الطائرة الأمريكية قادمة من مسقط وادعت هيئة الطيران المدني الباكستانية أن مراقب الحركة الجوية في المنطقة أرسل على الفور تحذيرا، لذلك اضطرت الطائرة للعودة.



وكانت باكستان قد أغلقت مجالها الجوي، في فبراير من هذا العام، بعد غارة جوية قام بها سلاح الجو الهندي على معسكر تدريب إرهابي مزعوم باسم جيش محمد في منطقة بالاكوت بالبلاد.