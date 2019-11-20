شاهد| محاولة للاعتداء على مذيعة لمنعها من نقل الأخبار بلبنان

تعرضت مراسلة العربية غنوة يتيم، لمحاولات اعتداء من قبل بعض الأشخاص في لبنان، أثناء تغطيتها للاحتجاجات في بيروت.



وعرضت فضائية " العربية" لقطات لمحاولة أحد الأشخاص لإسكاتها والتصدى لعملها فى نقل الأخبار، على الهواء مباشرة، ولكنها باءت بالفشل.



وحاول بعض الأشخاص منع مراسلة العربية من التصوير وتغطية الأوضاع في العاصمة اللبنانية، وقاموا بوضع أيديهم على الكاميرا، وهو ما دفع مراسلة العربية للاشتباك معهم.



واضطرت القناة لقطع البث عن المراسلة لحين تهدئة الأوضاع، واختيار مكان أنسب للتصوير.



