التجربة المسرحية للأديب محمد المسلمي.. محاضرة بقصر ثقافة الزقازيق

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الشرقية، حيث عقدت مكتبة الشيخ علي يوسف بالبوز، محاضرة بعنوان "دور المرأة في تربية جيل سوي" تحدثت عن تربية الأبناء وكيفية إنشاء جيل سوي وأن الأم هي أساس كل شيء، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.



كما عقد بيت ثقافة مشتول السوق محاضرة عن "التنمر ضد المرأة" في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة حيث تشير الدراسات والبحوث إلي أن حوالي ٧٠% من النساء قد تعرضن للعنف، مما يؤثر علي صحتها في المقام الأول، بالإضافة إلي إعاقة قدرتها على المشاركة الكاملة في المجتمع، وأن العنف يؤثر علي حق المرأة في التمتع بالصحة الإنجابية بالتالي زيادة المعاناة الجسدية للنساء.



وفي سياق الاهتمام بذوي القدرات الخاصة أقام قصر ثقافة العاشر من رمضان محاضرة بعنوان "ذوي القدرات الخاصة" مع د. السيد الشاذلي، تناول كيفية التعامل مع هذه الفئة وبالأخص كيفية تعامل الأمهات والآباء وتنمية مهاراتهم من خلال حب ذاته وثقته في قدراتة وتدريبة على انه شخص قادر وعدم تجاهله وكيفية تعامله مع أقرانه وتعاملهم معه، وضمن الأنشطة الفنية نفذ قصر ثقافة الزقازيق وقصر ثقافة منيا القمح ورش فنية لعمل الماسكات بمناسبة أعياد الطفولة استخدم فيها الأطفال ورق الفوم والمقص.



نظم نادى أدب الزقازيق لقاء أدبي مع الأديب محمد المسلمي بعنوان "تجربتي" تحدث فيها عن أعماله فى الأدب المسرحي، وتناول فيها بعض هذه المؤلفات مثل مسرحية "آه يا بلد" و"ظهر المسيخ فى بابل" و"يوم إعدام الفقراء" وتجربته مع مسرحة الطليعة بحضور مجموعة من الأدباء والمثقفين، كما عقدت مكتبة سلمنت محاضرة بعنوان "التحديات التي تواجهها الرياضة المصرية وكيفية التغلب عليها" تناولت التحديات والعراقيل التي تواجه الرياضة المصرية والرياضيين وكيفية البحث عن أبناءنا الموهوبين فى المدارس والجامعات المصرية والدور الهام للرياضة فى مواجهة الإدمان والحفاظ على صحة أبناءنا.